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"28 minutes" vendredi 3 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 3 avril 2026 631
"28 minutes" vendredi 3 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 3 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien.

Blanche Leridon, directrice des études France de l’Institut Montaigne.

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes.

Louison, dessinatrice.

Au sommaire de l'émission :

Orbán en Hongrie et Meloni en Italie : quel modèle pour le RN ?

Comment les nationaux-populistes exercent-ils le pouvoir après l’avoir conquis en Hongrie, en Pologne ou encore en Italie ? Une note de l’institut Montaigne met en lumière les contradictions qui existent entre la conquête et l’exercice du pouvoir : malgré des discours anti-européens, ces pays doivent une part importante de leur croissance récente aux fonds européens.

Racisme contre le maire de Saint-Denis : vers une banalisation des insultes ?

Après avoir été la cible d’injures racistes sur CNews, Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, organise un grand rassemblement contre le racisme le 4 avril. Le premier ministre, Sébastien Lecornu, a dénoncé une "banalisation du mal et du racisme" qui doit “être combattue sans relâche”. Plusieurs députés ont reçu des courriers négrophobes, détournant une page de "Tintin au Congo".

À l’occasion des 80 ans du "Petit Prince", le manuscrit original est publié avec des feuillets et dessins inédits. Renaud Dély reçoit Alban Cerisier, archiviste et éditeur spécialiste de l'œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, qui révèle sa genèse.

Après la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron et le refus du survol du territoire français pour des avions israéliens transportant des armes, Benyamin Netanyahou annonce renoncer à tout achat de matériel militaire français. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a annoncé sa grossesse après un parcours de PMA difficile. Si certains saluent son discours, d’autres y voient un coup de communication. C’est le "Point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l'Italie qui, pour la troisième fois consécutive, ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux marquages au sol.

Dernière modification le vendredi, 03 avril 2026 15:49
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