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"13h15 le dimanche" : La bataille d'Alger ce 5 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 636
"13h15 le dimanche" : La bataille d'Alger ce 5 avril 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 5 avril 2026 sur France 2, une série documentaire en 4 épisodes qui propose de comprendre pourquoi la bataille d’Alger est devenue un moment clé de la guerre d’Algérie, et comment une victoire militaire s’est transformée en défaite morale pour la France.

Après « La Toussaint rouge, le soulèvement algérien », "13h15 le dimanche" continue d’explorer cette page douloureuse l'histoire de France au sein d’une nouvelle collection, "La guerre d’Algérie".

Alger, dimanche 30 septembre 1956, 18h25. Une bombe explose au Milk-Bar, un glacier renommé du centre-ville de la "capitale" de l’Algérie française. Bilan : trois morts et des dizaines de blessés, dont Danielle Michel-Chich, âgée de 5 ans, qui doit être amputée d’une jambe.

Ce drame est le point de départ de ce qu’on appelle la "bataille d’Alger" où vont s’affronter, dans une terrible spirale de violence, les parachutistes du général Massu et le FLN d’Alger de janvier à octobre 1957. Ce sont les "noces sanglantes" de la répression et de la terreur, pour citer Albert Camus. Ce récit mêle différents points de vue, côté français et côté algérien, afin de restituer la complexité de cette période.

Un récit en quatre épisodes, signé Patrice Brugère, Mathilde Rougeron et Félix Albert.

Épisode 1 L’attentat du Milk-Bar

Danielle Michel-Chich, 5 ans à l’époque, est une des victimes de ce premier attentat contre des civils à Alger.

Ce premier épisode, raconté par Danielle Michel-Chich elle-même, est l’occasion de comprendre la situation de plus en plus dramatique des Européens d’Algérie à ce moment déterminant du conflit, et la gestion politique chaotique des tensions communautaires.

Épisode 2 La stratégie du FLN

Yacef Saadi, chef du FLN d’Alger, est la tête pensante de l’attentat du Milk-Bar. C’est lui qui a enrôlé Zohra Drif, jeune militante de l’indépendance algérienne qui, en posant la bombe au Milk-Bar, devient une héroïne de la "révolution algérienne".

Ce deuxième épisode est aussi l’occasion de comprendre les objectifs du FLN, qui cherche à marquer les esprits en amenant la guerre à Alger, mais surtout à diviser de façon irréversible.

Épisode 3 La répression

Le général Jacques Massu, commandant de la 10e Division parachutiste, est appelé à la rescousse par les plus hautes autorités politiques et chargé de mettre fin à la campagne de terreur du FLN à Alger. Pour en venir à bout, certains "paras" de Massu vont systématiser la torture dans la ville pendant toute l’année 1957. Un certain Jean-Marie Le Pen rejoindra les paras en tant que lieutenant volontaire.

Des milliers de suspects algériens sont arrêtés. Certains seront tués, d’autres torturés, ce que la France ne reconnaîtra officiellement que des décennies plus tard.

Épisode 4 L’autre voix

Le général Jacques Pâris de Bollardière est un farouche opposant aux interrogatoires de force, il va s’opposer frontalement à Massu et ses méthodes. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont tous deux des compagnons de route de la Libération, mais la bataille d’Alger acte une rupture profonde.

Bollardière entend enrayer la spirale de la violence, et finira par sacrifier sa carrière.

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 11:10
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