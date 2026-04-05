"Grands reportages" C'est qui le plus beau ? dimanche 5 avril 2026 sur TF1

Dimanche 5 avril 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « C'est qui le plus beau ? » un documentaire inédit de Grégoire Guist'hau qui explore les coulisses d'un phénomène très français : la quête de reconnaissance touristique et esthétique par les communes.

Un simple panneau peut changer le destin d’un village. Partout en France, les communes se lancent chaque année dans une course pour décrocher un label : Village fleuri, Village patrimoine, Plus Beaux Villages… au total, une trentaine de labels existent. Mais chaque épreuve demande des mois de préparation minutieuse, où chaque détail compte.

À Millau, dans l’Aveyron, Jonathan et son équipe visent la 4e fleur du label « Villes et Villages Fleuris », le plus haut niveau d’excellence. Mobilier urbain repensé, espaces végétalisés redessinés, parcours millimétré pour le jury : le moindre détail peut faire basculer le verdict.

Dans la Creuse, Cécile rêve de faire entrer Chambon-sur-Voueize dans le cercle fermé des « Plus Beaux Villages de France ». Habitats mobilisés, patrimoine sublimé, ruelles inspectées : depuis 1982, seuls 180 villages ont été distingués, et chaque façade peut faire la différence.

À Saint-Jean-des-Champs, dans la Manche, c’est le label « Village patrimoine » que l’on espère. Tout le village est mobilisé. Patrick lui se bat depuis trente ans pour restaurer un moulin familial du XIIe siècle. Il lui manque encore 150 000 euros pour terminer les travaux. Un label serait pour lui un accélérateur décisif. En attendant, il fait tout pour avancer : visites guidées, ventes de pain, bénévoles mobilisés, tout est mis en œuvre… quitte à y sacrifier sa retraite.