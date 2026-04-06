"Enquêtes criminelles" : L'affaire Eric Galo à revoir sur W9 mercredi 8 avril 2026

Mercredi 8 avril 2026 à 21:25, Nathalie Renoux et Michel Mary vous proposeront de revoir sur W9 le numéro du magazine "Enquêtes criminelles" consacré à l'affaire Eric Galo.

Le 14 novembre 2019, Mehdi Gayrard a tout perdu : sa mère, sa petite amie et même sa liberté…

La vie de ce jeune homme de 17 ans bascule vers 3 heures du matin lorsqu’il est réveillé en pleine nuit par une détonation : sa mère, Émilie, 38 ans, vient d’être abattue froidement par un mystérieux inconnu qui s’est introduit à leur domicile. Et le cauchemar ne s’arrête pas là : le forcené va ensuite monter à l’étage et tuer Laura, sa petite amie. Mehdi, lui, réussit à se sauver : avec l’énergie du désespoir, il parvient à neutraliser son agresseur avant d’aller chercher de l’aide auprès de ses voisins.

Le scénario est digne d’un film d’horreur. Seulement, les enquêteurs vont avoir bien du mal à le croire… Car si Mehdi est persuadé d’avoir tué son mystérieux agresseur en se défendant, les policiers de Montauban ne retrouvent dans la maison que le corps d'Émilie et de Laura. Plus troublant, ils ne constatent aucune trace d’effraction… Alors, comment expliquer que le corps du meurtrier se soit volatilisé ? Et par quel miracle le mystérieux assassin aurait-il pu rentrer au domicile d’Émilie et Mehdi ? Autant d’incohérences qui vont faire du jeune homme le suspect numéro 1.

Pour Enquêtes Criminelles, Mehdi Gayrard a accepté de raconter cette effroyable nuit, le début d’une longue descente aux enfers qui aurait pu déboucher sur une erreur judiciaire.

En effet, un autre suspect va être pointé du doigt : Éric Galo, le riche propriétaire du logement où vivaient Mehdi et sa mère. Mais son mobile paraît dérisoire : trois mois de loyer impayés, soit 3 000 euros seulement ! Alors, le bailleur était-il vraiment prêt à tuer pour une telle somme ? Ou l’expédition nocturne cacherait-elle autre chose ?

À la suite, Enquêtes Criminelles reviendra sur l'affaire Delphine Moulin.

Le 19 avril 2001, Louis Moulin et son épouse Bernadette découvrent sous leur lit une bombe artisanale reliée à 50 litres d’essence et programmée à 2h45 du matin. Qui peut en vouloir au paisible couple, catholique et pratiquant, parents de deux beaux enfants, au point de vouloir les faire exploser ?

Louis et Bernadette n’avaient aucun conflit… Sauf avec leur fille Delphine, 24 ans, et leur gendre Vincent, professeur de musique. Alors, Delphine, enfant modèle, et Vincent seraient-ils impliqués ?