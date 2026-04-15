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"28 minutes" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 129
"28 minutes" mercredi 15 avril 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 15 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 15 avril 2026 :

Le cri d'alarme d'une exploratrice : nos océans brûlent en silence

Emmanuelle Périé-Bardout et son mari, Ghislain Bardout, explorateurs engagés, mènent depuis des années des missions scientifiques en Antarctique à bord du voilier "le Why" via leur programme "Under the Pole". Il rassemble, depuis vingt ans, une équipe pluridisciplinaire pour alerter sur la crise écologique des océans : dérèglement climatique, disparition du krill (petit crustacé à la base de la chaîne alimentaire) et menace sur les espèces emblématiques.

Emmanuelle Périé-Bardout est l'invitée d'Élisabeth Quin.

Loi Yadan : rempart nécessaire contre l’antisémitisme ou loi liberticide ?

La proposition de loi Yadan, "visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme", portée par la députée apparentée EPR Caroline Yadan, est examinée ce jeudi à l’Assemblée nationale. La loi vise à renforcer la répression des actes antisémites en France, en hausse depuis le 7 octobre 2023. Selon le ministère de l’Intérieur, "les actes antisémites représentent 53 % de l’ensemble des faits antireligieux alors que la religion juive demeure minoritaire". Le texte souhaite élargir les notions de "provocation à des actes terroristes" et "d’apologie publique d’actes de terrorisme" notamment en sanctionnant la provocation "implicite". La loi propose aussi de sanctionner plus durement les individus ayant "appelé publiquement (...) à la destruction d’un État reconnu par la République française". Une pétition, signée par plus de 700 000 personnes, dénonce une menace sur la liberté d’expression et une confusion entre antisionisme et antisémitisme.

Xavier Mauduit revient sur l'histoire d'un ingénieur parisien qui a remporté la "Tête de femme" de Picasso pour 100 euros, une œuvre estimée à un million, lors d’une tombola au profit d’Alzheimer.

Marie Bonnisseau présente "Bugs Matter", un programme participatif pour mesurer le déclin des insectes en France en comptant leurs impacts sur les pare-brises.

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 15:09
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