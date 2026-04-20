"Bonjour ! Avec vous" mardi 21 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mardi 21 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mardi 21 avril 2026 :

Avez-vous du mal à trouver des rendez-vous médicaux ?

Pour parler des déserts médicaux, Christophe Beaugrand recevra Julie Pichot qui publie « Les morts cachés de la République » et qui répondra en direct à vos questions.

Votre chien est-il incontrôlable ?

Tony Silvestre, l’éducateur canin numéro 1 des réseaux sociaux (Esprit Dog) sera sur le plateau pour répondre à toutes vos questions sur le comportement, l'obéissance et la nourriture de vos chiens. Il publie « Le Grand guide de l'éducation canine » chez Larousse.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous