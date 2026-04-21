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"Ça commence aujourd'hui" mardi 21 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 176
"Ça commence aujourd'hui" mardi 21 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 21 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Funérailles : ils ont déjà tout prévu !

C’est le dernier grand rendez-vous de l’existence, pourtant, nous passons souvent notre vie à l’ignorer. Mais aujourd’hui, une tendance de fond bouscule nos tabous : de plus en plus de Français choisissent de scénariser leur propre départ bien avant l’heure. Loin d’être une démarche morbide, cette anticipation devient pour beaucoup un ultime geste d'amour envers leurs proches, ou l’assurance d’une cérémonie qui leur ressemble vraiment.

Les invités du jour de Faustine Bollaert ont décidé de ne rien laisser au hasard, pas même l'adieu.

15:05 Un mariage et un deuil : elles ont vécu le meilleur et le pire en même temps

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 femmes qui sont passées en un instant du bonheur extrême à une peine terrible.

Aurélie a perdu son père, Patrice, le lendemain de son mariage, le 29 avril 2023. En soins palliatifs, son père a participé à tous les préparatifs, espérant jusqu'au bout participer à ce mariage...

Perrine a dû dire adieu à Emmanuel, l’amour de sa vie, le lendemain de leur mariage. Diagnostiqué d'un cancer incurable, Emmanuel et Perrine s’étaient toujours promis de se marier. Perrine a fait les démarches pour qu’ils puissent faire la cérémonie à domicile...

Marion et Annabelle sa fille, racontent le décès de Françoise, respectivement leur mère et grand-mère, le soir même du mariage de Marion à la suite d’une crise cardiaque.

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 10:15
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