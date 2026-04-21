"Envoyé Spécial" jeudi 23 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 23 avril 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 23 avril 2026 :

Face aux squatteurs, la tentation de se faire justice

Avoir son logement squatté suite à des travaux, un déménagement ou des vacances, c’est le cauchemar de tout propriétaire.

Il y aurait près de 7000 logements squattés en France. Au regard de la loi, le « squatteur » est toute personne qui occupe un logement sans droit ni titre. Depuis 2023, la nouvelle loi anti-squat est censée durcir le cadre juridique et promet des expulsions en 72 heures, mais dans les faits, la loi est-elle vraiment appliquée ?

Face à des mois voire des années d’attente, certains particuliers spoliés se détournent du cadre légal et sont tenter de se faire justice eux-mêmes. Pour régler leurs problèmes, ils font appel à des commandos spécialisés dans les expulsions clandestines. L’un de ces gangs a accepté de raconter leurs méthodes, preuves à l’appui. Des pratiques illégales qui peuvent se retourner contre les commanditaires.

Comme Karine, 55 ans. Elle a versé 5000 euros à des hommes de main pour déloger le squatteur qui occupait la maison de son père décédé. Elle est aujourd’hui poursuivie devant le tribunal pour violences aggravées. Le squatteur occupe toujours sa maison.

Marie-Noëlle, elle, est en procédure contre sa locataire qui ne lui paye plus son loyer depuis des mois. Elle a dû prendre un second emploi et contracter un crédit pour éponger les dettes.

Profitant des failles de ce système, un marché parallèle s’est développé : celui du rachat de biens squattés, acquis parfois à moitié prix : un business qui explose.

Un reportage de Lisa Beauval, Samir Benguenouna et Alexandra Diaz – Particules docs.

Deepfakes sexuels : la nouvelle arme contre les femmes ?

Treize adolescentes ciblées dans la Manche. En Espagne, à Almendralejo, plusieurs collégiennes victimes du même procédé. En quelques minutes, leurs photos récupérées sur les réseaux sociaux ont été transformées en images pornographiques par intelligence artificielle.

Aujourd’hui, l’immense majorité des deepfakes diffusés en ligne sont de nature sexuelle et visent presque exclusivement des femmes.

Des applications accessibles à tous permettent désormais de « nudifier » une photo en quelques secondes. Sur Internet, de véritables plateformes clandestines proposent ces services à grande échelle.

Des célébrités comme Angèle, Maghla ou Marion Cotillard sont régulièrement ciblées. Des femmes politiques aussi. Face à l’explosion de ces contenus, victimes et familles dénoncent une nouvelle forme de cyberharcèlement sexiste, rapide, viral et presque impossible à enrayer.

De la Manche à l’Espagne, des victimes anonymes aux personnalités publiques, Envoyé spécial vous emmène au cœur d’un phénomène mondial en pleine expansion avec des témoignages inédits.

Un reportage de Romain Boutilly, Juliette Jonas, Luis Marques, Marion Gualandi et Lucille Feuillebois.

Sumo, le poids des traditions

Pour la première fois, Envoyé Spécial a été autorisé à franchir les portes d’une écurie de sumos au Japon, un monde clos, régi par des règles immuables. Un lieu où l’on vit, où l’on s’entraîne, et où les lutteurs sont parfois élevés au rang de divinités.

Au cœur de ce huis clos, le reportage suit les frères Waka, trois frères liés par le sang et par une discipline millénaire. Entraînements exténuants, rituels stricts, silence imposé : derrière la puissance, une réalité implacable. Ceux qui n’atteignent pas l’élite ne gagnent rien, vivent en communauté et n’ont pas le droit d’échouer. Un univers fermé, où les femmes peinent aussi à trouver leur place.

En juin prochain, Paris vibrera au rythme du sumo. Trente ans après sa dernière apparition en France, le sport le plus sacré du Japon fait son retour à l’occasion d’un tournoi exceptionnel.

Un reportage de Clément Le Goff, Matthieu Renier et Vincent Gobert.