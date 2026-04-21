recherche
Magazines

"Complément d'enquête" sur les prix de la SNCF qui déraillent, jeudi 23 avril 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 200
"Complément d'enquête" sur les prix de la SNCF qui déraillent, jeudi 23 avril 2026 sur France 2 (vidéo)

Au sommaire de "Complément d'enquête" jeudi 23 avril 2026 à 23:00 sur France 2, la rediffusion du document « SNCF : quand les prix déraillent ! » réalisé par Eugénie Yvrande.

Pour la SNCF, c’est l’année de tous les records : 126 millions de passagers transportés par les TGV en 2024, + 14% en 5 ans ! Pourtant, voyager en train n’a jamais coûté aussi cher. En 2 ans, le prix des billets de TGV a bondi de près de 10% et, dans le même wagon, pour la même destination, les tarifs peuvent varier du simple au quintuple, en fonction des usagers. Au cœur de ce système, un logiciel très sophistiqué qui fait grimper l’addition à la moindre affluence.

Complément d'enquête a enquêté sur les nouvelles politiques tarifaires de la SNCF : révélations sur les opérations “meilleures offres” qui ne garantissent plus de décrocher des billets à petits prix même en s’y prenant plusieurs mois à l’avance ou encore sur les cartes de réduction payantes que le groupe rend, discrètement, de moins en moins avantageuses.

La SNCF est accusée de profiter d’une pénurie de trains qu’elle aurait elle-même organisée. Ces dernières années, le groupe ferroviaire a envoyé des dizaines de rames de TGV à la casse. Résultats : des TGV bondés et des prix qui flambent automatiquement.

Cette course à la rentabilité cache en réalité un système à bout de souffle, un désengagement de l’Etat pour financer la rénovation des 28 000 kilomètres de rails dont certains datent du milieu du siècle dernier.

Et l’ouverture à la concurrence dans tout ça ?

Complément d’enquête s’est penché sur ces nouvelles compagnies privées qui proposent des billets de train jusqu’à 25% moins chers. Certaines d’entre elles accusent le groupe ferroviaire français de freiner leur arrivée sur le marché tricolore.

Extrait vidéo

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 13:45
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvel inédit de &quot;Vis ma vie&quot; jeudi 23 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 23 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

21 avril 2026 - 13:26

Sur le même thème...

&quot;La foudre, un éclair de génie&quot; une enquête scientifique vertigineuse sur France 5 jeudi 23 avril 2026

"La foudre, un éclair de génie" une enquête scientifique vertigineuse sur France 5 jeudi 23 avril 2026

21 avril 2026 - 11:57

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

21 avril 2026 - 10:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...