"28 minutes" mardi 21 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 21 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 21 avril 2026 :



"Les hommes de la rue du Bac" : une victime d'actes pédocriminels raconte son calvaire

Inès Chatin témoigne de sévices sexuels perpétrés alors qu'elle avait de 4 à 13 ans par son père adoptif, le médecin Jean-François Lemaire, mais aussi par ses amis, qui appartiennent à l’élite intellectuelle des années 1970-1980, comme le journaliste Claude Imbert ou l’écrivain Gabriel Matzneff. Aujourd’hui âgée de 53 ans, elle raconte que d’autres enfants ont été livrés au même groupe.

Le journaliste Willy Le Devin a publié en 2024 l’enquête “Les hommes de la rue du Bac” dans Libération. Il fait paraître aujourd’hui un livre éponyme aux éditions JC Lattès « Les hommes de la rue du Bac », dans lequel il revient sur son travail d’enquête.

Inès Chatin et Willy Le Devin seront sur le plateau.

L’Espagnol Pedro Sánchez est-il le meilleur rempart face à l’internationale trumpiste ?

Le 18 avril, une douzaine de dirigeants internationaux progressistes, mais aussi le président du Conseil européen, Antonio Costa, ou encore le gouverneur américain démocrate Tim Walz, se sont réunis à Barcelone “en défense de la démocratie”. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, est l’une des voix européennes les plus critiques à l’égard de Donald Trump mais aussi du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Le mardi 21 avril, l’Espagne va officiellement demander à l’Union européenne de rompre son accord d'association, majoritairement commercial, avec Israël au motif qu'un gouvernement “qui viole le droit international (...) ne peut être partenaire de l’UE”.

Théophile Cossa se demande comment ça marche d’être Victor Wembanyama, alors que le joueur de basketball français est le jeune de l’histoire à avoir été sacré meilleur défenseur de la NBA.

Marie Bonnisseau nous alerte sur l’état "catastrophique" du Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, qui fête ses 400 ans cette année.