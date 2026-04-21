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"C ce soir" mardi 21 avril 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 405
"C ce soir" mardi 21 avril 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mardi 21 avril 2026 à 22:50 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mardi 21 avril 2026 :

Guerre en Iran  Trump et le mirage de la paix ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Aysegul Sert, journaliste américano-turque.

Romuald Sciora, chercheur associé à l’IRIS.

Clément Therme, historien, spécialiste de l’Iran.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au journal Le Figaro.

Elie Barnavi, historien.

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 20:33
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