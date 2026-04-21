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"Bonjour ! Avec vous" mercredi 22 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 314
"Bonjour ! Avec vous" mercredi 22 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 22 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 22 avril 2026 :

Trouver les habits qui vous vont vraiment, c’est toujours un casse-tête ?

Sophia Basse, la grande pro des couleurs elle va nous apprendre comment connaître les couleurs qui vous vont vraiment.

Les données de l'ANTS ont été volées 

Bien que les chiffres officiels restent prudents, plusieurs sources et experts en cybersécurité indiquent que les données de 18 à 19 millions de Français pourraient être concernées. Cela représenterait près d'un tiers de la population française.

Un avocat spécialisé dans le numérique sera l'invité de Christophe Beaugrand pour vous aider à vous défendre. Posez toutes vos questions concernant vos données

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 20:46
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