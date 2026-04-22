"Ça commence aujourd'hui" mercredi 22 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 22 avril 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Mariés, séparés… et remariés !

Après un divorce ou une rupture, on pense souvent que la page est définitivement tournée. Pourtant, de nombreux couples choisissent de se redonner une chance, que ce soit avec leur "ex" ou avec une nouvelle personne. C’est ce qu’on appelle le défi de la seconde chance.

15:05 Drogue : une seule prise et leur vie a basculé

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invités dont la vie a basculé après une seule prise de drogue.

Alicia a développé une anxiété généralisée après une seule prise de MDMA au cours d’une soirée. Elle raconte s’être imaginée mettre fin à ses jours suite à cette expérience traumatisante, dont elle peine encore à se remettre. Cette unique consommation a déclenché un véritable cauchemar psychologique. Panique, déréalisation, folie, cette prise a amplifié son mal-être déjà présent.

Tristan a consommé du cannabis pour la première fois lors d’une soirée à 16 ans. Très vite, il est pris de délires et d’anxiété intense, allant jusqu’à s’enfuir dans la rue pour interpeller des passants, persuadé qu’on lui voulait du mal.

La vie de Noémie a basculé un jour où elle a consommé du LSD pour la première et la dernière fois. Cet état de paranoïa constant ne l’a jamais quitté durant les 3 ans qui ont suivi.