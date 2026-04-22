"C dans l'air" mercredi 22 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 22 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 22 avril 2026, Caroline Roux reçoit Guillaume Grallet, rédacteur en chef tech et sciences au Point, auteur du livre « Pionniers, voyage aux frontières de l’intelligence artificielle » aux éditions Grasset.

Au total, "11,7 millions de comptes seraient concernés" par une fuite de données sur le portail de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, survenue le 15 avril dernier, et qui pourrait impliquer des données de particuliers et de professionnels, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Une très grosse faille de sécurité, qui concerne des "données à caractère personnel", notamment les noms et prénoms, l'adresse électronique ou la date de naissance d'usagers.

Alors nos données sont-elles bien sécurisées ? Depuis quelques semaines, les milieux politiques et financiers s'inquiètent d'une autre menace, Mythos. Ce modèle de langage, développé par Anthropic, serait trop dangereux. Il serait en effet capable de déceler des failles de sécurité jusque-là indétectables. Et c'est Dario Amodei, le PDG d'Anthropix, qui a lui-même alerté de ce risque, qui l'empêche d'être mis à la disposition du grand public.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et Paris School of Business.

Maya Khadra, enseignante et éditorialiste internationale pour La revue politique et parlementaire.

Romuald Sciora, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS.

Paul Gogo (en duplex), journaliste indépendant, ancien correspondant à Moscou.

Le thème de l'émission :

C’est un nouveau revirement du président américain, lui qui avait encore jugé en début de semaine « hautement improbable » une prolongation du cessez-le-feu. Finalement, Donald Trump a décidé unilatéralement mardi de prolonger jusqu’à nouvel ordre la trêve en cours avec l’Iran, affirmant sur son réseau social attendre que les différents courants du régime iranien, sécuritaires et politiques, parviennent à une « proposition unifiée ».

Mais pour l’heure, les pourparlers entre Téhéran et Washington semblent au point mort. Le vice-président américain JD Vance, qui devait de nouveau partir pour le Pakistan pour un deuxième round de négociations, est resté aux États-Unis. L’Iran, en l’état, refuse d’envoyer une délégation à Islamabad pour y participer, exigeant la fin du blocus américain de ses ports.

Et la situation continue de s’envenimer. Dans le détroit d’Ormuz, qui cristallise les tensions, plusieurs cargos ont été pris pour cible ce mercredi, et les Gardiens de la révolution — qui avaient promis une réponse rapide après l’arraisonnement par l’armée américaine d’un navire iranien arrivant de Chine — ont affirmé avoir saisi deux navires.

Parallèlement, sur Internet, depuis quelques heures, des internautes multiplient les moqueries contre le président américain sur les réseaux sociaux en Chine, après que ce dernier a laissé entendre que la Chine avait permis à l’Iran de reconstituer son stock d’armement. Les réseaux sociaux sont pourtant très contrôlés par les autorités chinoises. Toutefois, le clip généré par IA humiliant Donald Trump et les nombreux posts se moquant de lui n’ont pas été censurés.

Aux États-Unis, la communication erratique du président américain fait également des remous, et alors que le conflit au Moyen-Orient s’enlise, une rumeur est devenue virale : le président américain aurait tenté d’activer les codes nucléaires avant d’en être empêché par le général Dan Caine. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, invité d’un podcast animé par un ancien juge. Toutefois, il n’existe pour l’instant aucune preuve d’une telle altercation entre Donald Trump et son chef d’état-major des armées. L’initiateur de la rumeur, Larry Johnson, a lui-même admis sur son blog « ne pas savoir si cela est vrai ».

Bien que l’incident des codes nucléaires ne soit absolument pas étayé, il interroge néanmoins : qui pourrait s’opposer à un tel ordre présidentiel ? Qui conseille Donald Trump ? Comment sont prises les décisions actuellement au sein de l’administration américaine ?

Avec la guerre en Iran de plus en plus coûteuse pour les États-Unis, et de plus en plus impopulaire également, la presse américaine s’interroge ces derniers jours. Une enquête du Wall Street Journal, dans les coulisses de l’administration Trump, relate l’entrée en guerre décidée par Donald Trump en dépit des réserves exprimées autour de lui. Autre exemple qui montre la méfiance grandissante d’une partie de son administration : des conseillers auraient empêché sa présence au centre de commandement lors de l’opération de sauvetage des pilotes américains en Iran, l’estimant contre-productive, rapporte le WSJ.

La Maison-Blanche a contesté cette version, mais cette mise à l’écart soulève des doutes jusque dans son camp quant à la capacité de Donald Trump à exercer pleinement ses fonctions présidentielles.

Le sujet vous questionne ?

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