"28 minutes" mercredi 22 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 22 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 22 avril 2026 :



Affaire des éditions Grasset : qui contrôle vraiment les livres en France ?

Le mardi 14 avril, Olivier Nora, emblématique PDG des éditions Grasset (groupe Hachette) depuis plus de deux décennies, est licencié. Dénonçant la mainmise éditoriale de Vincent Bolloré et une atteinte grave à l’indépendance éditoriale et à la liberté de création, plus de 220 auteurs ont annoncé leur départ de la maison d’édition. En France, les milliardaires Vincent Bolloré, avec le groupe Hachette, et David Krestinsky, groupe Editis, contrôlent plus de 50 % du marché.

Élisabeth Philippe, cheffe adjointe du service culture du Nouvel Obs, publie ce 23 avril une enquête sur l’affaire Grasset. Elle est l'invitée de Renaud Dély.

Censure, crise économique, guerre en Ukraine : le système Poutine peut-il vaciller ?

“Vladimir, le peuple a peur de vous” : ce message diffusé sur Instagram par l’influenceuse russe Victoria Bonya, exilée à Monaco, a été vu des millions de fois. Depuis plusieurs semaines, les autorités russes exercent un contrôle général d’internet en Russie entre suspensions de réseau mobile et blocages de messageries. Dans le même temps, la popularité de Vladimir Poutine est au plus bas depuis 2022 et l’économie russe s’essouffle. Le PIB a reculé de 1,8 % en janvier et février, d’après le président russe, qui reconnaît pour la première fois que l’économie est dans le rouge. Sur le plan militaire, l’armée russe n’a gagné aucun territoire en mars en Ukraine, une première depuis 2023.

Théophile Cossa explique pourquoi les allergies au pollen sont de plus en plus violentes chaque année.

Marie Bonnisseau raconte l’histoire incroyable d’un Allemand qui a acheté un coffre-fort d’occasion pour 15 euros, et y a découvert un lingot d’or estimé à 33 000 euros.