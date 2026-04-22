"C ce soir" mercredi 22 avril 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mercredi 22 avril 2026 à 22:40 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mercredi 22 avril 2026 :

Prix des carburants • La fin du "quoi qu'il en coûte" ?

C’est “la plus grave crise énergétique de l’histoire” à en croire l'Agence internationale de l'énergie. Conséquence directe de la guerre en Iran : depuis 2 mois, le cours du pétrole s’envole…

Pour contenir les effets de la crise sur notre économie et sur le quotidien des Français, le premier ministre Sébastien Lecornu annonçait hier une série de mesures. Des aides ciblées pour les plus modestes et les secteurs les plus impactés… 6 milliards d’euros d’économies pour absorber le choc sur les finances publiques…Et, sur le plus long terme, la poursuite du plan d’électrification de la France.

Derrière ces annonces, deux temporalités s'entrechoquent : le court et le long terme…

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Agnès Pannier-Runacher, députée Renaissance du Pas-de-Calais, ancienne ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche de France.

Olivier Babeau, économiste, essayiste, président du think tank Institut Sapiens.

Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France.

Eric Berr, économiste à l’Université de Bordeaux, co-animateur du département d'économie à l’Institut la Boétie.

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.

Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement.