"Bonjour ! Avec vous" jeudi 23 avril 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Jeudi 23 avril 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 23 avril 2026 :

Seriez-vous prêts à vendre votre maison en viager ?

Et si vous mettiez votre maison en viager ? Est-ce la bonne solution pour mieux vivre sa retraite ? Et côté investisseur, faut-il oser ?

Un notaire expert répondra à toutes vos questions dans l'émission.

Le Loto fête ses 50 ans !

À l’occasion des 50 ans du Loto, Christophe Beaugrand recevra la responsable « grands gagnants », Isabelle Cesari.

Petites folies, investissements,changement de vie... Elle nous racontera tout sur la vie de ces Millionnaires qui bascule.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous