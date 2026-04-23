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"Ça commence aujourd'hui" jeudi 23 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 122
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 23 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 23 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Grandir au cœur d'une affaire criminelle

Pour la plupart des gens, un crime est une information que l'on voit aux informations. Mais pour certains enfants, c'est leur propre vie. Qu’un parent soit la victime ou le coupable, l'impact est immense.

Les invités de Faustine Bollaert se sont retrouvés involontairement au cœur d'une affaire criminelle alors qu'ils étaient très jeunes : ils racontent.

15:05 Lune de miel, voyage en amoureux : les vacances ne se sont pas passées comme prévu...

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des invités qui ont accepté de raconter leurs souvenirs de ces séjours qui auraient pourtant dû être idylliques.

Attendant leur second enfant, Gwladys et Florian avaient pour projet de passer les fêtes de fin d’année en Martinique. Mais le bonheur fut de courte durée lorsque, prise de soupçons au début du séjour, Gwladys découvrit la relation extra-conjugale de celui-ci en regardant dans son téléphone…

Lors d’un voyage aux États-Unis, le compagnon de Konrad a subitement changé de comportement, et Konrad a découvert la vérité : son compagnon feignait son mode de vie de luxe, et l’a même utilisé pour commettre des fraudes en son nom.

Kévin et sa femme avaient décidé de passer leur lune de miel en Turquie, en février 2023. Vers 4h17 du matin, ils sont réveillés par un séisme de magnitude 7, et une panique générale dans leur hôtel.
En 2004, la lune de miel de Nancy en République dominicaine a pris une tournure cauchemardesque lorsque l’ouragan Jeanne a frappé l’île.

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 10:49
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