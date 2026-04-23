"Chroniques criminelles" : Affaire Lauro, double meurtre au mariage, samedi 25 avril 2026 sur TFX (vidéo)

Samedi 25 avril 2026 à 21:10, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" consacré au double meurtre de Patrick et Marie-Laure Lauro à Tourves, dans le Var.

Ce samedi 3 juillet 2021, le soleil brille sur le petit village de Tourves et l'ambiance est joyeuse... Au cœur du cortège, deux jeunes mariés tout sourire. Autour d'eux, des invités pressés de faire la fête... Ils ne le savent pas encore, mais cette journée radieuse va virer au cauchemar.

Deux cadavres sont découverts au Domaine des Sources, lieu choisi pour la noce. Qui a tué Patrick et Marie-Laure Lauro, les propriétaires du lieu ? Et surtout pourquoi ?

Les pistes sont nombreuses et les suspects ne manquent pas... Les enquêteurs vont découvrir qu'en réalité, le meurtrier se tenait là, juste sous leurs yeux...