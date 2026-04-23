"C dans l'air" jeudi 23 avril 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 23 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 23 avril 2026, Caroline Roux reçoit Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Il publie "Nos vies ne sont pas des marchandises" aux éditions du Seuil.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Lucas Menget, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme Amériques de l’IFRI.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

Trump : « Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz »

Les tensions s’intensifient dans le détroit d’Ormuz après l’attaque de trois porte-conteneurs, dont deux ont été saisis par l’Iran, en dépit de la prolongation du cessez-le-feu annoncée par Donald Trump. Ces opérations sont menées par des vedettes rapides des Gardiens de la Révolution, surnommées « flotte moustique » pour leur agilité et leur capacité de nuisance.

Dans le même temps, la marine américaine maintient son blocus afin d’entraver les exportations de pétrole iranien et d’asphyxier les ressources financières et militaires de Téhéran. Selon le Financial Times, 34 tankers seraient toutefois déjà parvenus à le contourner.

À Washington, Donald Trump défend une stratégie qu’il juge efficace. « L’Iran s’effondre financièrement. Ils veulent l’ouverture immédiate du détroit d’Ormuz. Ils sont à court d’argent. Ils perdent 500 millions de dollars par jour », affirme-t-il, laissant entrevoir une possible reprise des négociations d’ici vendredi.

Côté iranien, les autorités mettent en avant leurs premières recettes issues des droits de passage à Ormuz. Elles refusent toujours de se rendre au Pakistan pour un second round de négociations tant que le blocus américain des ports iraniens se poursuit. Téhéran a par ailleurs diffusé une vidéo générée par intelligence artificielle montrant Donald Trump face à des chaises vides, avec pour seule réplique : « Trump, shut up » (« Trump, ferme-la »).

Parallèlement, le ton monte entre Washington et Pékin. Donald Trump accuse la Chine, partenaire de l’Iran, de soutien militaire implicite, évoquant des marchandises suspectes à bord d’un cargo iranien arraisonné par l’US Navy après avoir quitté un port chinois. « Ce navire transportait certaines choses, ce qui n’était pas très bien, peut-être un cadeau de la Chine », a-t-il déclaré sur CNBC, se disant « surpris » par l’attitude de Xi Jinping, qu’il prévoit de rencontrer à Pékin à la mi-mai — une visite déjà reportée une première fois en raison du conflit au Moyen-Orient.

Sans répondre directement, Pékin élude, tandis que les critiques visant Donald Trump se multiplient sur les réseaux sociaux chinois, pourtant étroitement contrôlés. Affectée par le blocus du détroit d’Ormuz, la Chine avait déjà dénoncé la semaine précédente « un comportement dangereux et irresponsable ».

Au-delà d’Ormuz, la rivalité sino-américaine s’étend à d’autres points stratégiques. Le canal de Panama, dont l’importance s’accroît avec la guerre en Iran, fait l’objet d’une attention renouvelée, tout comme le détroit de Malacca. Près d’un tiers du commerce maritime mondial y transite, avec un goulet d’étranglement de seulement 2,8 kilomètres de large à proximité de Singapour, avec qui l’administration Trump vient de renforcer ses liens militaires. De son côté, La Chine s'est emparée en mer de Chine méridionale, d'une île artificielle, située à 400 kilomètres au large des côtes vietnamiennes. L’Empire du Milieu a également menacé le Panama de "payer le prix fort sur les plans politique et économique" après avoir perdu deux ports sur le canal. L'expulsion des entités chinoises du canal de Panama était réclamée par Donald Trump.

Enfin, aux États-Unis, la disparition ou la mort, dans des circonstances jugées suspectes, de 11 ingénieurs, chercheurs et officiers impliqués dans des programmes sensibles en l’espace de quatre ans suscite des interrogations. D’abord relayée sur les réseaux sociaux, l’affaire a conduit le FBI à ouvrir une enquête.

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