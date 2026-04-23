"28 minutes" jeudi 23 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 23 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 23 avril 2026 :



Dans son nouveau roman, Marc Dugain passe le monde politique à la sulfateuse

L'auteur et réalisateur Marc Dugain s’est fait connaître en 1998 avec “La chambre des officiers”, grand succès de librairie, dans lequel il évoquait la tragédie des "gueules cassées" lors de la Première Guerre mondiale. Avec “Submersion”, publié chez Albin Michel, il imagine un président fictif dans une République fragilisée où les crises se succèdent. Dans ce nouveau roman, la politique-fiction résonne avec notre époque.

Marc Dugain est l'invité de Renaud Dély.

La France doit-elle se lancer tête baissée dans la réindustrialisation ?

En déplacement dans l’Allier mercredi 22 avril, le président de la République a dévoilé de nouveaux chantiers visant la réindustrialisation du pays. “150 cathédrales industrielles” devraient voir le jour, réparties dans 63 départements. S’inspirant de la reconstruction de Notre-Dame, ces grands projets industriels visent à renforcer notre souveraineté économique, mais aussi énergétique. Emmanuel Macron a inauguré une mine de lithium de l'entreprise Imerys, qui permettrait, à partir de 2030, de produire 34 000 tonnes par an d'hydroxyde de lithium et d’équiper annuellement 700 000 voitures électriques. Une stratégie accélérée par la loi de simplification économique adoptée la semaine dernière.

Théophile Cossa revient sur la construction d'une Trump Tower à Tbilissi, en Géorgie, qui devrait devenir le plus haut gratte-ciel du pays.

Marie Bonnisseau explique pourquoi le tourisme médical connaît une forte croissance en Chine.