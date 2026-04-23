"C ce soir" jeudi 23 avril 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Jeudi 23 avril 2026 à 22:45 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 23 avril 2026 :

Palantir • La Silicon Valley contre la démocratie ?

Une entreprise méconnue du grand public et pourtant devenue l’une des plus puissantes de la planète : Palantir. Ce mastodonte de l’intelligence artificielle, fondé par un proche de Donald TRUMP, compte parmi ses clients de nombreux États - et notamment la France… Elle vient de publier un véritable manifeste politique, que certains qualifient de techno-fasciste.

Alors faut-il s'inquiéter de la puissance et de l’influence souterraine de Palantir ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Clara Chappaz, ambassadrice de la France pour le numérique et l’intelligence artificielle.

David Djaïz, essayiste, président-directeur général d’Ascend Partners.

Arnaud Miranda, docteur en théorie politique associé au Cevipof.

Hugo Micheron, professeur associé à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et du djihadisme, cofondateur et CEO de la start-up française Arlequin AI.

Anne-Sophie Moreau, directrice de la rédaction de Philonomist, rédactrice en chef de PhiloMag.