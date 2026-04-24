"Ça commence aujourd'hui" vendredi 24 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Tout pour leur idole !
15:05 Médicaments : des effets secondaires incontrôlables !
Un sujet dont on parle peu, mais qui peut avoir de lourdes conséquences : celui des effets secondaires liés à la prise de médicaments.
Avec ses trois invités, Faustine Bollaert s'intéresse aux médicaments et à leurs effets secondaires parfois ravageurs.