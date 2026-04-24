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"Ça commence aujourd'hui" vendredi 24 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 163
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 24 avril 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 24 avril 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Tout pour leur idole !

15:05 Médicaments : des effets secondaires incontrôlables !

Un sujet dont on parle peu, mais qui peut avoir de lourdes conséquences : celui des effets secondaires liés à la prise de médicaments.

Avec ses trois invités, Faustine Bollaert s'intéresse aux médicaments et à leurs effets secondaires parfois ravageurs.

Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 10:28
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