"Enquête Exclusive" dimanche 26 avril 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 26 avril 2026 à 23:15, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête exclusive" qui propose une immersion en Corée du Nord, pays dirigé par Kim Jong-un, le dictateur qui fait trembler la planète.

Il y a quelques jours, Kim Jong-un a été réélu à la tête de la Corée du Nord. Pas franchement une surprise, c’était le seul candidat et son parti politique a raflé 99,93 % des voix ! Depuis quinze ans, ce fantasque et cruel dictateur qui règne sans partage sur le pays le plus fermé du monde fait trembler la planète. En février dernier encore, le dirigeant exhibait sous les vivats d’une foule exaltée ses lanceurs de missiles de dernière génération, capables d’emporter des charges nucléaires.

Pour assurer la survie du régime, le paranoïaque dirigeant ne cesse de militariser son pays. Grâce à des spécialistes du renseignement militaire et des analyses satellitaires, les équipes du magazine ont pu découvrir comment il a transformé la Corée du Nord en une véritable forteresse. Les dépenses de sécurité représenteraient un quart du PIB. Pour financer cette ultra-militarisation, le régime a formé des milliers de pirates informatiques qui se sont spécialisés dans le hacking de très haut niveau. Grace des infiltrations d’espions et l’utilisation de l’IA, ils ont réussi à dérober plus d’un milliard et demi d’euros l’an dernier.

Pendant que Kim Jong-un dépense une fortune dans la course à l’armement, la population, elle, vit dans la plus extrême pauvreté. Le dictateur ne se soucie guère de son peuple. Son pays est même une véritable prison à ciel ouvert. Toute opposition est sévèrement réprimée et il a fait enfermer des dizaines de milliers de personnes dans des camps. Sans pitié, il n’aurait pas hésité à faire froidement assassiner plusieurs membres de sa famille pour conserver le pouvoir. Grâce à des témoignages exceptionnels et des documents exclusifs, Enquête Exclusive peut révéler les sombres secrets du tyran nord-coréen.

Kim Jong-un, un personnage cruel et mégalomane qui n’est pas à une contradiction près : il prône le communisme mais affiche un train de vie fastueux ! Résidences luxueuses, montres hors-de-prix, yacht fastueux, rien n’est trop beau pour le leader suprême.

Grâce à des témoignages des très rares Coréens qui ont réussi à fuir le pays, les équipes du magazine ont découvert le culte de la personnalité démesuré mis en place par le régime. À l’école, on n’hésite pas à faire croire aux enfants que leur leader suprême aurait inventé le hamburger. Ou serait capable de se téléporter ! À la télévision, Kim Jong-un est omniprésent, tout à tour capable de chevaucher dans les steppes glacées, de conduire un char d’assaut ou de piloter un avion.

Mais que se passe-t-il dans la tête de Kim Jong-un ? Les équipes du magazine ont enquêté sur sa personnalité. De son enfance cachée en Suisse à son goût immodéré pour les personnages de Walt Disney, les parcs d’attractions ou le basket.

Alors que les États-Unis se sont lancés dans des interventions pour changer des régimes, du Venezuela à l’Iran, le remuant dictateur nord-coréen se sent menacé mais a déjà prévenu : son pays ne renoncera jamais à l’arme nucléaire. Il y a quelques jours, il a d’ailleurs assisté à l’inauguration d’un nouveau moteur de missile nucléaire d’une puissance inégalée, capable de frapper les États-Unis.

Alors, Kim Jong-un est-il vraiment capable de faire sauter la planète ?