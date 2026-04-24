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"Sept à Huit" : Laurent Voulzy invité du « Portrait de la Semaine » dimanche 26 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 241
"Sept à Huit" : Laurent Voulzy invité du « Portrait de la Semaine » dimanche 26 avril 2026 sur TF1

Dimanche 26 avril 2026 à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit", Laurent Voulzy sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara.

À 77 ans, Laurent Voulzy publie, sous la plume de sa compagne Isaure qui l’aide à se raconter, un récit autobiographique. Lui, qui nous accompagne depuis tant d’années, s’était jusque-là peu dévoilé.

Le chanteur et auteur-compositeur nous accueille chez lui, à Joinville-le-Pont, sur les bords de Marne où il a passé l’essentiel de sa vie, c’est son ancrage. Lui qui a écrit un livre, des chansons et signé une tournée dans les églises et les cathédrales, nous emmène également à Saint-Roch à Paris. Et puis, nous ferons la connaissance d'Isaure Le Faou, sa jeune compagne.

Ensemble, ils publient « Caché derrière », aux éditions Le Cherche-Midi.

Laurent Voulzy est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 26 avril à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

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