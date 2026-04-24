"C dans l'air" vendredi 24 avril 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 24 avril 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 24 avril 2026, Aurélie Casse reçoit Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc.

Les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient se font toujours sentir en France. Le gouvernement estime que la guerre va coûter 6 milliards d’euros à l’Etat. Les prix à la pompe de l’essence et du gazole ne retombent pas, l’inflation redémarre et les prix à la consommation augmentent légèrement.

Michel-Edouard Leclerc, en tant que Président du comité stratégique des centres E. Leclerc, a les yeux rivés sur cette hausse des prix. Parfois accusé de profiter de l’inflation, la grande distribution veut au contraire se présenter comme protectrice du pouvoir d’achat des consommateurs. Mais quelle est sa marge de manœuvre ? Peut-elle réellement faire baisser les prix de l’essence à la pompe ? Doit-elle accepter de rouvrir les négociations commerciales avec les industriels qui dénoncent une « guerre des prix » qui profiterait aux distributeurs ?

Michel-Edouard Leclerc nous dira ce qui nous attend dans nos rayons de supermarchés pour les semaines à venir.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Richard Werly, éditorialiste international pour le média Blick.ch.

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour Le Figaro.

Anne Elisabeth Moutet, éditorialiste pour The Daily Telegraph.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Sonia Dridi(en duplex), correspondante aux États-Unis pour France 24.

Le thème de l'émission :

Patron du FBI, généraux limogés : Washington ne répond plus

Et un départ de plus, dans une séquence politique américaine de plus en plus troublée. Alors que le conflit au Moyen-Orient s’enlise et que les tensions montent dans le détroit d’Ormuz, le plus haut responsable civil de la marine américaine, John Phelan, a quitté ses fonctions « avec effet immédiat », selon le Pentagone. Un départ qui ne fait qu’allonger la liste, déjà fournie, de hauts responsables militaires écartés ces derniers mois, souvent sans explication claire.

À Washington, le malaise s’installe. L’administration Trump est fragilisée par une série de scandales et de démissions en cascade. Après la ministre de l’Intérieur Kristi Noem et la ministre de la Justice Pam Bondi, c’est la ministre du Travail, Lori Chavez-DeRemer, qui a quitté lundi le gouvernement, mise en cause dans plusieurs affaires. Désormais, l’attention se concentre sur le directeur du FBI, Kash Patel, dont la position apparaît de plus en plus fragile. Une enquête du magazine « The Atlantic », publiée la semaine dernière, décrivant une consommation excessive d’alcool et un comportement impulsif, a jeté un nouveau trouble sur le fonctionnement du premier cercle trumpiste.

En coulisses, les signaux d’alerte se multiplient. La guerre en Iran, coûteuse et de plus en plus impopulaire, divise jusque dans les rangs du pouvoir. Selon le Wall Street Journal, le président aurait engagé son pays malgré de fortes réticences internes. Plus surprenant encore, certains conseillers auraient jugé préférable de l’écarter du centre de commandement lors d’une opération sensible de sauvetage de pilotes américains en Iran, estimant sa présence contre-productive.

Et puis il y a les rumeurs, persistantes, virales, qui alimentent l’incertitude. L’une d’elles, relayée par l’ancien analyste de la CIA Larry Johnson, affirme que Donald Trump aurait tenté d’activer les codes nucléaires avant d’en être empêché par le Général Dan Caine. Une accusation sans preuve, que son propre auteur dit ne pas pouvoir confirmer — mais qui contribue à nourrir un climat de défiance inédit.

La Maison-Blanche dément en bloc. Mais le doute s’installe, y compris dans le camp présidentiel. Alors que se passe-t-il à la Maison-Blanche ? Qui encadre, qui conseille, qui, éventuellement, freine le président américain ? Et jusqu’où va l’autonomie du président américain dans un contexte de crise majeure ?

Des interrogations qui dépassent largement les frontières des États-Unis. Dans les monarchies du Golfe, fortement impactées par la guerre, l’inquiétude grandit. Toujours sous la menace constante des drones et des missiles de Téhéran, certains alliés traditionnels de Washington prennent un peu leurs distances. L’Arabie saoudite, le Qatar, mais aussi d’autres acteurs régionaux, commencent à revoir leurs équilibres stratégiques et à esquisser de nouvelles alliances, notamment avec l’Égypte, la Turquie ou encore le Pakistan.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.