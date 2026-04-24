"28 minutes" vendredi 24 avril 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 24 avril 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, journaliste, spécialiste des questions européennes,

Flora Ghebali, essayiste, militante pour la transition écologiste,

Paul Melun, essayiste et écrivain,

Marie Morelle, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Le "PS nouveau" est arrivé : une révolution uniquement dans les mots ?

Le Parti socialiste a dévoilé cette semaine “Vivre libre”, un manifeste destiné à redéfinir le socialisme du XXIe siècle au travers de plusieurs mesures. Il entend dépasser la social-démocratie au cœur de son ADN. En mettant la liberté au cœur du projet, le parti se réapproprie notamment une notion jusqu’ici associée à la droite.

90 milliards pour l’Ukraine : un soutien massif avant une entrée dans l’UE ?

Le 23 avril, l’Union européenne a débloqué un prêt de 90 milliards d’euros pour l’Ukraine, après le retrait du veto hongrois. Le Conseil européen a également adopté de nouvelles sanctions contre la Russie. Dans le même temps, il a pourtant réautorisé l'acheminement du pétrole russe vers Budapest via un oléoduc qui traverse l’Ukraine.

Renaud Dély reçoit Florence Tissot, commissaire de l'exposition “Marilyn Monroe”, à la Cinémathèque française, une rétrospective consacrée à cette icône du cinéma, à Paris jusqu’au 24 mai.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, affirme que “considérer que l’économie passe avant tout, c’est du cynisme” au regard du rapprochement entre le patronat et le Rassemblement national. Le président du Medef, Patrick Martin, explique que l’organisation patronale doit discuter avec tous les partis politiques représentés au Parlement. C'est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Le biopic “Michael”, sur Michael Jackson, sorti en salles cette semaine, est déjà sous le feu des critiques. Accusé d’être une “hagiographie ratée”, le film passe sous silence les accusations de pédocriminalité qui ont pesé sur le chanteur. C'est le “Point com” de Marjorie Adelson.

Une enquête du magazine américain "The Atlantic" affirme que Kash Patel, directeur du FBI, a des comportements problématiques au travail couplés à de l'alcoolisme. C'est l’histoire de la semaine de Alix Van Pée.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la journaliste Amal Khalil, tuée par une frappe israélienne au Sud du Liban, les photos de la semaine sélectionnées par les invités, ainsi que "En théorie" d’Aurore Vincenti sur le droit d’être nu chez soi et ses limites.