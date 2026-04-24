"Quotidien" vendredi 24 avril 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 24 avril 2026 :
Bilal Hassani, pour son nouveau single « Beaucoup » et la tournée « Lorie Party 2026 » dans lequel il va assurer la première partie.
Les autres Invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.