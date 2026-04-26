"Affaires sensibles" : Alain Jollois, profession imposteur , dimanche 26 avril 2026 sur France 2

Dimanche 26 avril 2026 à 15:10 sur France 2, Fabrice Drouelle présentera un nouveau numéro du magazine "Affaire sensibles" consacré à Alain Jollois; un imposteur et mythomane multirécidiviste qui a passé plusieurs décennies à traverser la France sous de fausses identités.

"Affaires sensibles" s’intéresse cette semaine à un mystificateur hors pair, qui parcourt la France depuis des décennies en s'inventant des identités plus surprenantes les unes que les autres pour mieux tromper ses victimes.

Tour à tour scénariste de cinéma, riche héritier ou lord écossais, Alain Jollois a tissé au fil des ans une toile de mensonges qui lui a permis de séjourner dans des hôtels de luxe, de dîner dans les meilleurs restaurants, et d’être accueilli en invité star dans certaines villes sans avoir à débourser un centime.

Quand Périgueux attend Steven Spielberg et Julia Roberts

Il aurait sans doute pu faire une carrière d’acteur tant Alain Jollois, caméléon sans limite, s’est inventé des vies et d'improbables scénarios. Son entourloupe la plus spectaculaire ? Avoir réussi à faire croire à toute une ville que Steven Spielberg était sur le point d’y tourner un film.

En 2002, il débarque à Périgueux en prétendant être un proche collaborateur du réalisateur américain, qui préparerait un long-métrage à gros budget et souhaiterait le tourner en Périgord. Alain Jollois annonce même l'arrivée de la star Julia Roberts pour des repérages.

Aux frais de la princesse

Pour les besoins du tournage, il réussira à faire embaucher une dizaine de gardes du corps, à louer une luxueuse maison pour accueillir l’équipe de cinéma, et poussera l’arnaque jusqu’à monter un comité d’accueil à l'aéroport pour l'arrivée de la vedette qui, bien sûr, n’atterrira jamais.

Pendant ce temps-là, Alain Jollois vivra tranquillement aux frais des hôteliers et restaurateurs de la ville, une escroquerie qui lui vaudra un an de prison et qui aura coûté plus de 30 000 euros à ceux qui ont eu le malheur de le croire.

Un routard de l'escroquerie

Au fil des ans et des condamnations, le routard de l'imposture fait des dizaines de victimes dans toute la France. Et si certaines de ses aventures peuvent prêter à sourire, d'autres démontrent le cynisme du mythomane. Grâce à ses belles paroles, Alain Jollois parvient à vivre aux crochets de plusieurs femmes qu'il laisse ensuite ruinées et désemparées.

Actuellement incarcéré en Belgique après une énième escroquerie, il n'a jamais exprimé le moindre remord et devrait être prochainement remis en liberté.

Un document de Marjorie Lafon et Marine Haag.