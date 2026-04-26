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"Beau Geste" dimanche 26 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 avril 2026 256
"Beau Geste" dimanche 26 avril 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 26 avril 2026 à 23:05, Pierre Lescure vous proposera une compilation des meilleurs moments de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Pierre Lescure rencontre Philippe Lacheau et Jamel Debbouze pour le film « Marsupilami » sorti en février dernier.

Pierre Lescure sera aux côtés de Karin Viard et Oulaya Amamra pour le film « La maison des femmes » sorti en mars dernier.

Pierre Lescure sera également aux côtés de Pierre Niney pour le film « Gourou » sorti en janvier dernier.

Pierre Lescure rencontrera également Izïa Higelin pour le film « Le Gang des Amazones » sorti en novembre dernier.

Dans son « Petit Beau Geste »Alexandra Bocquet a pleuré toutes les larmes de son corps devant « Hamnet » de Chloé Zhao

Sara Giraudeau est passée chez l'affichiste de Beau Geste crier son amour pour Dewaere, Julia Roberts et ses illustres parents.

Beau Geste vous fera découvrir le métier de directeur photo au cinéma. Rencontre avec Inès Tabarin sur le tournage d'une histoire d'amour.

Le film catholique « Sacré cœur » a dépassé les 465 000 entrées en France, une polémique enfle à propos de ces films plus prosélytes qu'ils n'y paraissent et qui se multiplient dans nos salles poussés par des médias conservateurs. Beau Geste a enquêté.

Dernière modification le dimanche, 26 avril 2026 11:49
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