"C pas si loin" lundi 27 avril 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce lundi 27 avril 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Lundi 27 avril 2026 • Forêts des Outre-mer : le grand inventaire

La forêt française est de plus en plus vaste. Elle continue de s’étendre : 17,6 millions d’hectares en 2024, soit 900 000 de plus en l’espace de dix ans.

Un inventaire des forêts existe depuis 1956, mais n’avait jusque-là jamais été réalisé sur les espaces forestiers des Outre-mer.