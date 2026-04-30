"Echappées belles" samedi 2 mai 2026, week-end en Avignon sur France 5 (vidéo)

Samedi 2 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène passer un week-end en Avignon.

Aux portes du Sud, entre richesses patrimoniales, culturelles et gastronomiques, Avignon incarne toute l’âme de la Provence et sa douceur de vivre. C’est le lieu idéal pour passer un week-end hors du temps, au cœur d’une ville chargée d’histoire et ouverte sur une région où la nature est reine.

Capitale des papes au XIVe siècle et du 6e art aujourd’hui, Avignon c’est avant tout son imposant palais, ses remparts, son pont mythique et son atmosphère théâtrale. Une ville où chaque pierre semble raconter un pan de l’Histoire, et où la culture est présente à chaque coin de rue, bien au-delà du célèbre festival, grâce à des artistes en tout genre qui s’y sont installés.

Idéalement située, Avignon permet en quelques jours d’embrasser la diversité de toute une région. Le temps d’un week-end, Sophie Jovillard va se perdre dans les ruelles pittoresques de la vieille ville, découvrir des savoir-faire uniques et arpenter les parcs naturels de la région. Du Luberon, avec ses villages perchés et ses oliveraies à perte de vue, jusqu’aux Alpilles et ses rochers calcaires, elle découvrira cette vie paisible au rythme des cigales, du mistral et du soleil du Sud.

Rendez-vous pour un week-end dépaysant, une échappée entre ville et nature, entre patrimoine et rencontres, où Avignon constitue le point de départ idéal pour savourer toutes les facettes de la Provence.

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