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"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 183
"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 3 mai 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Cht'ites vacances

Berck, Le Touquet, Sept à Huit vous emmène vers des destinations dans le vent.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Triangle amoureux fatal ?

Sept à Huit revient sur le meurtre d'une championne de cyclisme, Cindy Morva.

Cure de jouvence ?

Sept à Huit propose une enquête sur les masques LED. Tiennent-ils leurs promesses ?

La savane en Auvergne

Sept à Huit revient sur le succès du PAL, un parc de loisirs familial.

19:30 Le portrait de la semaine 

Laëtitia, au bout de l'emprise

Pendant 7 ans, Laëtitia dit avoir été livrée à des centaines d'inconnus par son propre compagnon. Un calvaire glaçant, qui ne serait pas sans rappeler celui de Gisèle Pelicot.

Mère de 4 enfants, préparatrice en pharmacie de formation, elle tombe sous l'emprise de cet homme en 2015. Il sera jugé du 18 au 22 mai par la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence pour « viols aggravés », « actes de torture et de barbarie » et « proxénétisme aggravé ».

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 11:36
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