"En société" dimanche 3 mai 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 3 mai 2026 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 3 mai 2026 :

Émission Spéciale cette semaine avec une série de documents exclusifs pour décrypter les bascules de notre monde, de la résistance citoyenne aux utopies technologiques les plus folles.

Minneapolis • Une ville en résistance

En janvier, Minneapolis a cristallisé la colère contre la politique migratoire de Donald Trump. Après la mort de deux citoyens tués par des agents fédéraux, la ville est devenue le symbole de la contestation anti-ICE. Entre peur et solidarité, enquête sur une Amérique au bord de la rupture.

IA • Une amie qui vous veut du bien ?

Trois ans après l'apparition de ChatGPT, l’intelligence artificielle est partout. Des millions de jeunes l'utilisent désormais pour confier leurs peurs et leur solitude. Rencontre avec ceux qui ont choisi de mettre toute leur vie entre les mains de l'IA.

Prospéra • Le paradis des libertariens

Voyage au large du Honduras dans une enclave privée régie par ses propres règles. À Prospéra, l'État disparaît au profit des entreprises. Entre quête de jeunesse éternelle et ultra-libéralisme, découvrez ce bout de terre où se mêlent technologie et rêves de toute-puissance.