recherche
Magazines

"C Politique" dimanche 3 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 3 mai 2026 410
"C Politique" dimanche 3 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 3 mai 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 3 mai 2026 :

L'ère d'Orwell Quand 2 + 2 font 5 à la Maison Blanche

Cette semaine, France 5 vous propose de revoir un numéro de C Politique consacré à la quête de la Vérité.

Alors que l'œuvre de George Orwell, l'auteur de 1984, est citée en permanence, nous analysons comment nos sociétés basculent dans une ère de post-vérité.

L'absurdité au pouvoir : Le cas Trump Pour illustrer cette réalité "orwellienne", direction la Maison Blanche. Interrogé sur le prix des médicaments, Donald Trump revendique fièrement une baisse de 600 %. Un calcul mathématiquement impossible (une baisse plafonnant par définition à 100 %), mais maintenu avec aplomb face aux faits.

Au programme : George Orwell : Pourquoi son analyse du langage et du pouvoir reste-t-elle la clé de lecture de notre époque ?

Post-vérité : Comment le pouvoir autoritaire transforme les faits pour imposer sa propre réalité.

Le décryptage : Experts et invités reviennent sur ces mécanismes de manipulation du réel.

Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Jean-Jacques Rosat, auteur.

Jean Birnbaum, journaliste.

Asma Mhalla, politologue.

Gérald Bronner, sociologue.

Mazarine Pingeot, écrivaine.

 

Dernière modification le dimanche, 03 mai 2026 18:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;En société&quot; dimanche 3 mai 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 3 mai 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

03 mai 2026 - 16:29

Sur le même thème...

&quot;En société&quot; dimanche 3 mai 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 3 mai 2026, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

03 mai 2026 - 16:29

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 3 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine

03 mai 2026 - 11:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...