"C Politique" dimanche 3 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 3 mai 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 3 mai 2026 :

L'ère d'Orwell • Quand 2 + 2 font 5 à la Maison Blanche

Cette semaine, France 5 vous propose de revoir un numéro de C Politique consacré à la quête de la Vérité.

Alors que l'œuvre de George Orwell, l'auteur de 1984, est citée en permanence, nous analysons comment nos sociétés basculent dans une ère de post-vérité.

L'absurdité au pouvoir : Le cas Trump Pour illustrer cette réalité "orwellienne", direction la Maison Blanche. Interrogé sur le prix des médicaments, Donald Trump revendique fièrement une baisse de 600 %. Un calcul mathématiquement impossible (une baisse plafonnant par définition à 100 %), mais maintenu avec aplomb face aux faits.

Au programme : George Orwell : Pourquoi son analyse du langage et du pouvoir reste-t-elle la clé de lecture de notre époque ?

Post-vérité : Comment le pouvoir autoritaire transforme les faits pour imposer sa propre réalité.

Le décryptage : Experts et invités reviennent sur ces mécanismes de manipulation du réel.

Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Jean-Jacques Rosat, auteur.

Jean Birnbaum, journaliste.

Asma Mhalla, politologue.

Gérald Bronner, sociologue.

Mazarine Pingeot, écrivaine.