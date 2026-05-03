"Bonjour ! Avec vous" lundi 4 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 4 mai 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 4 mai 2026 :

Inflation : avez-vous déjà renoncé à des dépenses ?

Comment limiter la casse face à le hausse des prix ? Travaux, courses alimentaires, essence, prêts… que faut-il faire ou éviter ?

Nicolas Doze répondra à toutes vos questions en direct.

Summer body

Apprendre à dire NON, car on peut être bien dans sa peau sans s’obséder pour son poids...

Et si vous voulez perdre, nous écouterons les conseils de Maud Nisan qui a perdu 40 kilos avec son mari le Dr Benoilid, ils racontent tout dans un livre « Comment t'as fait pour perdre autant » aux éditions Marabou.

Ils vous répondront tous les deux en direct dans l'émission.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous