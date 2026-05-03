"Bonjour ! Avec vous" lundi 4 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 4 mai 2026 :
Inflation : avez-vous déjà renoncé à des dépenses ?
Comment limiter la casse face à le hausse des prix ? Travaux, courses alimentaires, essence, prêts… que faut-il faire ou éviter ?
Nicolas Doze répondra à toutes vos questions en direct.
Summer body
Apprendre à dire NON, car on peut être bien dans sa peau sans s’obséder pour son poids...
Et si vous voulez perdre, nous écouterons les conseils de Maud Nisan qui a perdu 40 kilos avec son mari le Dr Benoilid, ils racontent tout dans un livre « Comment t'as fait pour perdre autant » aux éditions Marabou.
Ils vous répondront tous les deux en direct dans l'émission.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous