"Sept à Huit" : Virginie Efira invitée du « Portrait de la Semaine » dimanche 10 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

Cash, sympa, naturelle, avec un zeste de « belgitude » qu’on aime tant, Virginie Efira s’est imposée comme l’une des comédiennes françaises les plus demandées, confirmée par un César de la meilleure actrice.
L’époque de La Nouvelle Star semble si loin ! Enfant déjà, elle avait le désir d’être star, comme un désir romanesque.
Virginie Efira est à l’affiche du film « Histoires parallèles » d’Asghar Farhadi, en salle le 14 mai.
Virginie Efira est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 10 mai à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.
Virginie Efira est « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo, dimanche à 19h30 sur @TF1 ! pic.twitter.com/ZExK9E6t9R— Sept à Huit (@7a8) May 8, 2026