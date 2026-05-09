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"Sept à Huit" : Virginie Efira invitée du « Portrait de la Semaine » dimanche 10 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 136
"Sept à Huit" : Virginie Efira invitée du « Portrait de la Semaine » dimanche 10 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 10 mai 2026 à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit", la comédienne Virginie Efira sera l'invitée du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara.

Cash, sympa, naturelle, avec un zeste de « belgitude » qu’on aime tant, Virginie Efira s’est imposée comme l’une des comédiennes françaises les plus demandées, confirmée par un César de la meilleure actrice.

L’époque de La Nouvelle Star semble si loin ! Enfant déjà, elle avait le désir d’être star, comme un désir romanesque.

Virginie Efira est à l’affiche du film « Histoires parallèles » d’Asghar Farhadi, en salle le 14 mai.

Virginie Efira est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 10 mai à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

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