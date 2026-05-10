"Grands reportages" : Mariage, le casse-tête de la fête, dimanche 10 mai 2026 sur TF1

Dimanche 10 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Mariage : le casse-tête de la fête » un document inédit réalisé par Alex Gary qui explore la diversité des célébrations de mariage en France, en mettant l'accent sur l'originalité et le dépassement des normes traditionnelles.

Chaque année en France, 250 000 mariages sont célébrés… Le budget moyen est d’environ 10 000 euros. Des noces sur une île exotique à 9 500 kilomètres de chez soi avec tous leurs amis, à une cérémonie organisée au contraire avec moins de 2000 euros pour 30 personnes ou une union tenue secrète jusqu’à la dernière seconde… les futurs mariés que nous avons suivis n’ont qu’un objectif : faire original pour vivre une journée hors du commun.

Pendant près d’un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi ces mariages hors norme, entre rêves, contraintes et paris audacieux.



Claire et Alexandre ont vu très grand ! Direction la Thaïlande, sur l’île de Ko Samui. Leur objectif : un mariage de rêve célébré sur la plage et selon les coutumes du pays. Tout a été confié à deux wedding planners qui devront gérer un grand nombre de défis : trouver un site exceptionnel pour le grand jour, gérer l’arrivée de tous les invités, et prier pour que la météo soit au rendez-vous. Avec plusieurs dizaines de milliers d’euros dépensés, hors de question qu’il y ait une seule ombre au tableau…



Avec moins de 2000 euros pour 30 invités, Éléa et Kévin, eux, n’ont pas vraiment le choix. Pas de superflu, chaque dépense est calculée. Leur défi : prouver qu’un mariage peut être beau sans être cher. Mais comment parvenir à décorer avec goût la grande salle de réception ? Quelle robe de mariage peut-on avoir pour quelques dizaines d’euros ? Le jeune couple a quelques mois pour trouver une solution à chaque problème.



Marie et Alex ont choisi la surprise totale. Ils vont réunir tous leurs proches officiellement pour leurs 40 ans et une fois tout le monde sur place, ils se présenteront à eux en tenues de mariés. Mais le couple ne s’imaginait pas l’étendue du chantier et la dose de stress qui les attend… mentir à sa famille et à ses amis pendant plusieurs mois, cacher les décorations de la soirée et s’assurer que les invités répondent présent... Au fur et à mesure que le grand jour arrive, la peur d’un scénario catastrophe prend de l’ampleur.



Les mariages sont aussi devenus pour certains un formidable business. À Montpellier, Bertrand, un jeune entrepreneur a déboursé plusieurs millions d’euros pour faire d'une vieille bâtisse un lieu extraordinaire pour la fête. Entre voitures de luxe, mise en scène grandioses et feu d’artifices, Bertrand veut faire du site entièrement réaménagé le temple Européen des mariages. La toute première célébration indiquera s’il est sur la bonne route pour rentabiliser ses investissements.