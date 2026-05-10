"Enquête de santé" : Aliments pollués, on mange quoi maintenant ? mardi 12 mai 2026 sur France 5

Mardi 12 mai 2026 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé" présenté par Marina Carrère d'Encausse proposera une soirée consacrée aux polluants dans notre alimentation.

Le documentaire de Magali Cotard fait le point sur les solutions qui permettent de dépolluer notre assiette.

Lors d'un débat en public, Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Aliments pollués : on mange quoi maintenant ?

Cadmium dans les céréales, solvants dans certaines huiles, résidus de pesticides sur les fruits et légumes... Les scandales alimentaires se multiplient et pour les consommateurs, manger sainement devient toujours plus compliqué. Dans nos assiettes, des substances invisibles s’invitent chaque jour.

Souvent méconnus, ces contaminants peuvent s’accumuler dans l’organisme. Quels sont leurs effets réels sur la santé ? Et surtout, comment limiter notre exposition au quotidien ?

Céréales, pain, pâtes, pommes de terre, chocolat… Une grande partie de notre alimentation contient des traces de cadmium, un métal lourd présent dans les sols. En cas d’exposition prolongée, même à faible dose, il peut affecter les reins et fragiliser les os. Comment ce contaminant se retrouve-t-il dans des aliments aussi courants et peut-on encore y échapper ?

L’hexane, solvant utilisé dans la fabrication de certaines huiles, illustre également les limites de l’information donnée aux consommateurs. Classé comme “auxiliaire technologique”, il n’apparaît pas sur les étiquettes, malgré son origine pétrochimique. Prend-on un risque à consommer ces huiles au quotidien ?

Autre source d’inquiétude : les pesticides. Utilisés massivement depuis des décennies, ils laissent des résidus sur de nombreux produits agricoles. Cette pollution diffuse concerne les agriculteurs, les riverains, mais aussi les consommateurs. Faut-il privilégier le bio ? Certains fruits et légumes sont-ils plus exposés que d’autres ? Le lavage est-il réellement efficace pour s’en débarrasser ?

Comment réduire efficacement l’exposition à ces substances chimiques tout en maintenant une alimentation équilibrée ? Du champ au bout de la fourchette, tour d’horizon des solutions qui permettent de dépolluer nos assiettes.

Les invités du débat :

Pr Xavier Coumoul, toxicologue-biochimiste à l’université Paris Cité et directeur de recherche à l’Inserm.

Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Museum d’Histoire Naturelle.

Camille Dorioz, directeur des campagnes Foodwatch France.

Avec les témoignages de consommateurs inquiets, d'une agricultrice dont la maladie de Parkinson a été reconnue comme maladie professionnelle à cause des pesticides, et d'une personne qui a été intoxiquée au cadmium.