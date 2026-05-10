"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 10 mai 2026 sur France 2

Dimanche 10 mai 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 10 mai 2026 :

Face à l'écran • Eye Haïdara

Du 12 au 23 mai 2026, Eye Haïdara enfilera le costume de maîtresse des cérémonies de la 79e édition du Festival de Cannes.

L'actrice franco-malienne sera aussi à l'affiche, le 26 mai, du film « Mata » de Rachel Lang, un thriller d'espionnage dans lequel elle interprète une agente de la DGSE.

Le Club

À l'occasion de la sortie du film « Mata », "20h30 le dimanche" s'interroge sur le renseignement français et la position du pays face aux autres puissances.

Antoine Izambard, rédacteur en chef du média d'enquête Intelligence Online, Joséphine Staron, spécialiste en géopolitique, et Olivier Mas, ancien agent de la DGSE, sont sur le plateau pour répondre aux questions de Laurent Delahousse.

Le Live • Christophe Maé

Le chanteur Christophe Maé revient sur les étapes marquantes de sa carrière et interprète l'un des titres de son album « Fête foraine », sorti en février.