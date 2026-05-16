"C dans l'air" samedi 16 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 16 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 16 mai 2026, Aurélie Casse reçoit Jade Dousselin, avocate au barreau de Paris spécialisée en droit pénal et en presse, avocate d'une des plaignantes de Patrick Bruel.

L'animatrice Flavie Flament a dévoilé hier avoir porté plainte pour viol à l'encontre de Patrick Bruel pour des faits qui seraient survenus quand elle avait 16 ans et que l'artiste conteste. Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, Patrick Bruel, par la voix de ses avocats, assure qu'il n'a "jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport" sexuel. Il bénéficie de la présomption d'innocence.

Cette plainte vient s'ajouter à celle déjà portée par Daniela Elstner dont l'avocate est notre invitée. L'actuelle directrice d'Unifrance a déposé plainte contre Patrick Bruel pour tentative de viol et agression sexuelle le 12 mars 2026 pour dénoncer des faits qui auraient eu lieu en 1997. Son avocate Jade Dousselin, habituée des procès #Metoo pour avoir défendu des plaignantes comme des accusés, reviendra donc sur ce dossier et plus largement sur "l'affaire Bruel" composée aujourd'hui de trois procédures judiciaires en cours et de 30 témoignages dans la presse.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le thème de l'émission :

Thème du jour en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30 avec le sommaire complet de l'émission.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.