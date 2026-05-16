recherche
Magazines

Best of de "28 minutes" samedi 16 mai 2026 sur Arte, sommaire et invités

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 274
Best of de "28 minutes" samedi 16 mai 2026 sur Arte, sommaire et invités

Samedi 16 mai 2026 à 20:05, Arte vous propose un best of des meilleurs moments du magazine "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce samedi 16 mai 2026 :

Redécouvrez les meilleurs moments de "28 minutes" : le masculinisme comme enjeu de sécurité publique, un moteur de recherche allemand pour traquer ses ancêtres nazis, la condamnation de l’ancien magnat de la presse prodémocratie de Hong Kong Jimmy Lai, des crues historiques dans l’Hexagone, le sosie de Giorgia Meloni peint sur une fresque italienne.

Puis trois invités prennent place autour de la table avec les clubistes :

Sarah Mohamed-Gaillard, historienne, qui publie “Géopolitique de l’Océanie” (éditions Le Cavalier bleu), dans lequel elle décrit les dynamiques de cette “mer d’îles”.

Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète canadien, qui sort une réédition de son dernier album, "10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé".

Ana Carla Maza, violoncelliste, chanteuse et compositrice franco-cubaine, qui présente son nouvel album, “Alamar”.

Enfin, Natacha Triou nous invite à méditer sur l’irrésistible envie de connaître ce qui nous est caché et retrouvez "Dérive des continents" de Benoît Forgeard qui se demande : que deviennent les couleurs lorsque nous ne les regardons pas ?

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 15:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

16 mai 2026 - 15:51

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

16 mai 2026 - 15:51

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

16 mai 2026 - 15:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...