Best of de "28 minutes" samedi 16 mai 2026 sur Arte, sommaire et invités

Samedi 16 mai 2026 à 20:05, Arte vous propose un best of des meilleurs moments du magazine "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce samedi 16 mai 2026 :



Redécouvrez les meilleurs moments de "28 minutes" : le masculinisme comme enjeu de sécurité publique, un moteur de recherche allemand pour traquer ses ancêtres nazis, la condamnation de l’ancien magnat de la presse prodémocratie de Hong Kong Jimmy Lai, des crues historiques dans l’Hexagone, le sosie de Giorgia Meloni peint sur une fresque italienne.

Puis trois invités prennent place autour de la table avec les clubistes :

Sarah Mohamed-Gaillard, historienne, qui publie “Géopolitique de l’Océanie” (éditions Le Cavalier bleu), dans lequel elle décrit les dynamiques de cette “mer d’îles”.

Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète canadien, qui sort une réédition de son dernier album, "10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé".

Ana Carla Maza, violoncelliste, chanteuse et compositrice franco-cubaine, qui présente son nouvel album, “Alamar”.

Enfin, Natacha Triou nous invite à méditer sur l’irrésistible envie de connaître ce qui nous est caché et retrouvez "Dérive des continents" de Benoît Forgeard qui se demande : que deviennent les couleurs lorsque nous ne les regardons pas ?