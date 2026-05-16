"C à vous" samedi 16 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18:55 sur France 5, Mohamed Bouhafsi et Anne-Elisabeth Lemoine présenteront un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Mohamed Bouhafsi présente la première partie de l'émission le week-end puis passe la main à Anne-Elisabeth Lemoine pour la seconde partie en direct de Cannes.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 16 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

L’hantavirus réveille les sphères complotistes

Tristan Mendès France, essayiste, spécialiste des réseaux sociaux et des théories du complot.

Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris.

Marilyn Monroe, les 100 ans d’une icône éternelle

Tatiana de Rosnay, autrice.

Yves Jaeglé, Journaliste au service Culture du Parisien / Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Kristen Stewart, Woody Harrelson et Charlotte Le Bon, pour le film « Full Phil » en salle prochainement.

Denis Ménochet et Marion Cotillard pour le film « Karma » en salle le 21 octobre.

Éric Cantona pour les films « Les matins merveilleux » en salle le 29 juillet et « Cantona » en salle prochainement.

Daniel Auteuil pour le film « La troisième nuit » en salle prochainement.

Skip the Use en live avec le titre "We are good".