"C à vous" samedi 16 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Pendant la durée du Festival de Cannes, Mohamed Bouhafsi présente la première partie de l'émission le week-end puis passe la main à Anne-Elisabeth Lemoine pour la seconde partie en direct de Cannes.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 16 mai 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
L’hantavirus réveille les sphères complotistes
Tristan Mendès France, essayiste, spécialiste des réseaux sociaux et des théories du complot.
Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris.
Marilyn Monroe, les 100 ans d’une icône éternelle
Tatiana de Rosnay, autrice.
Yves Jaeglé, Journaliste au service Culture du Parisien / Aujourd’hui en France.
20:00 C à vous, la suite
En direct de Cannes
Kristen Stewart, Woody Harrelson et Charlotte Le Bon, pour le film « Full Phil » en salle prochainement.
Denis Ménochet et Marion Cotillard pour le film « Karma » en salle le 21 octobre.
Éric Cantona pour les films « Les matins merveilleux » en salle le 29 juillet et « Cantona » en salle prochainement.
Daniel Auteuil pour le film « La troisième nuit » en salle prochainement.
Skip the Use en live avec le titre "We are good".