"Sept à Huit" dimanche 17 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 17 mai 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le Grand Show

Sept à Huit vous emmène à la Foire de Paris pour y découvrir les nouveautés de cette année. Et pour la première fois, l'élection du « Meilleur démonstrateur »

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Au vert ! Un boucher star au village

Rencontre avec Yves-Marie Le Bourdonnec, boucher superstar pendant des années à Paris, qui a décidé de quitter la capitale pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie au cœur de la Nièvre. Viande matûrée et guingeuette au au cabaret cochon...

Qui a tué Jonathan ?

22 ans après, le procès du tueur des centres de vacances débute ce lundi 18 mai.

Conquête de l'Ouest

À Orlando, Sept à Huit a suivi l'épopée des cheerleaders français. Vont-ils devenir champions du Monde dans cette discipline spectaculaire ?

19:30 Le portrait de la semaine

Pascal Obispo, ma vraie vie

Pascal Obispo sort un nouvel album de duos avec notamment ses disparus. La musique les maintient vivants. Obispo pratique l’art-thérapie, la musique mais aussi la peinture l’aident à réparer les blessures pour certaines remontant à l’enfance. Un père absent, une arrière-grand-mère précieuse et des amis chers disparus.

Il nous reçoit chez lui au Cap Ferret et sur le bassin d’Arcachon, là où il a grandi et où il vit loin du tumulte parisien.

Son nouvel album, « Héritage » sera disponible le 22 mai prochain.