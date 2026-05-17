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"J'irai au bout de tes rêves" dimanche 17 mai 2026 sur France 2 avec Maëlle et Jean-Paul (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 17 mai 2026 252
"J'irai au bout de tes rêves" dimanche 17 mai 2026 sur France 2 avec Maëlle et Jean-Paul (vidéo)

À découvrir sur France 2 ce dimanche 17 mai 2026 à 15:15, le premier numéro de "J'irai au bout de tes rêves" dans lequel un jeune, avec la complicité de Marine Barnérias, réalise les plus beaux rêves de son senior adoré avec des surprises.

Un jeune dit MERCI à son senior adoré, avec la complicité de Marine Barnérias.  Ensemble, ils lui préparent une aventure pleine de surprises afin de réaliser ses plus beaux rêves.

Le senior ne sait rien. Le jeune sait (presque) tout. Et à travers chaque étape de ce voyage surprenant, c'est une déclaration d'amour en actes qui se déroule, un hommage rendu non pas en paroles, mais en expériences, en émotions, en instants volés au temps qui passe.

À l'heure où le vieillissement de la population interroge nos sociétés et où le lien entre les générations semble s'effriter, J'irai au bout de tes rêves prend le contre-pied de la mélancolie pour célébrer une vieillesse audacieuse, joyeuse et profondément inspirante.

Pour ce premier épisode, c’est avec Maëlle (23 ans) et Jean-Paul (80 ans) que Marine nous embarque.

Maëlle : « J’ai voulu faire cette émission parce que j’avais envie de lui dire merci. Cette expérience m’a appris à être plus positive. Je sais aujourd’hui que nous aussi, on vaut le coup. Nous, notre histoire, notre famille, on peut intéresser. »

Jean-Paul : « Ça m’a appris à toujours dire “C’est possible”. Même si on a eu une vie compliquée, on peut y arriver. Il y a des choses que je ne pensais pas être capable de faire et que j’ai réussi à faire. »

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves.

À l’origine de l’émission : « Ma grand-mère est ma boussole au quotidien. C’est mon amour pour elle et mon envie de donner la parole à nos aînés qui ont fait naître cette émission. Ma rencontre avec Frédéric Lopez a été déterminante. Nous avons voulu créer un programme à la fois intimiste et rempli de folie pour rapprocher les générations, et poser un regard tendre et lumineux sur la vieillesse. Nous souhaitons montrer des seniors qui osent et qui rêvent. » Marine Barnérias.

Dernière modification le dimanche, 17 mai 2026 11:07
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