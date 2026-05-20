"Vintage Mecanic" : restauration d'une Fiat Panda 4x4 sur RMC Découverte jeudi 21 mai 2026

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 17ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Fiat Panda 4x4.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x17 • Fiat Panda 4x4

Dans ce nouvel épisode de Vintage Mecanic, Baptiste s'attaque à un culte des années 80 : la Fiat Panda Val d'Isère de 1988.

Ce petit 4x4 increvable en montagne, simple et léger, pensé pour grimper partout, représente un défi de taille pour notre expert. Bien que Baptiste ait réussi à réveiller le petit 4 cylindres de 55 chevaux, celui-ci fait un bruit inquiétant. Un problème interne pourrait vite transformer la restauration en casse-tête mécanique. Sur cette version à transmission intégrale, impossible d'y aller au feeling : boîte de vitesses, boîte de transfert, tout devra être contrôlé. Si une seule de ces pièces est hors service, la valeur de la voiture pourrait s'effondrer et le budget restauration exploser. Le système de freinage n'est pas plus rassurant : disques à l'avant, tambours à l'arrière, tout est à refaire.

À l'intérieur, le constat est sévère : siège conducteur détruit, plage arrière à remplacer, panneau de porte à revoir... Cette Panda Val d'Isère peut-elle redevenir une petite pépite Alpine ou va-t-elle se transformer en vraie galère mécanique ?

Baptiste réussira-t-il à sauver et vendre ce petit 4x4 mythique sans exploser le budget ? Suspense garanti dans Vintage Mecanic...