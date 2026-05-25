"La grande librairie" mercredi 27 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 27 mai 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 27 mai 2026 :

Marion Montaigne et Thomas Pesquet pour la BD « Space Montaigne » (Dargaud)

Après "Dans la combi de Thomas Pesquet", Marion Montaigne raconte son immersion dans l’univers du spatial et la rencontre avec l’astronaute star, qu’elle suit entre Cologne, Houston, Baïkonour, Moscou et Paris. Pour une autrice anxieuse comme elle, cette immersion hors norme provoque des montagnes russes émotionnelles. Bienvenue dans la tête d’une créatrice qui accumule les gaffes, les vannes, les péripéties rocambolesques et les crises d’angoisse ! Un récit aussi hilarant à destination de tous les fans de et ceux qui rêvent d’espace sans quitter leur fauteuil.

Olivia Ruiz pour son livre « ¡Vamos! » (JC Lattès)

D’Orlando à Madrid, du café de Marseillette aux rives du Nil, Lola se donne un an pour transmettre à son petit garçon Ennio ce que l’école ne pourra jamais lui apprendre mais que peut une mère : l’amour de la vie et de l’autre. Et si en chemin elle pouvait se retrouver elle-même, leur échappée prendrait tout son sens... Ce roman nous entraîne dans un tourbillon d’émotions et de sensations, de couleurs et de saveurs. Un voyage à l’énergie contagieuse, une ode à la filiation, un roman à fleur de peau.

Jean-Christophe Rufin pour son livre « Les aventures d'Aurel le consul - La Folie Sainte Hélène » (Calmann-Lévy)

À Sainte-Hélène, territoire britannique perdu dans l’Atlantique Sud, le consul qui administre l’enclave française de Longwood, où est mort Napoléon, a disparu. Comment peut-on se volatiliser sur une île reliée à l’Afrique du Sud par un avion chaque semaine et où tout le monde se connaît ? C’est ce qu’Aurel va être chargé de découvrir. Il va vite comprendre que représenter la France à Sainte-Hélène n’est pas de tout repos. Car Napoléon rend fou. Son souvenir déchaîne encore des passions violentes. Le consul disparu ne manquait pas d’ennemis parmi les fondus de l’Empereur qui viennent visiter le lieu de son exil. Mais qui a pu lui en vouloir au point de l’éliminer ?

Aurélien Blanchard pour son livre « Les chemins écarquillés » (Bourgois)

Habitué des petits boulots et des aller-retours en prison, Braque se voit confier une étrange mission. Il doit escorter, chez un éminent zoologue, une étrange créature. Chose laide et silencieuse aux grands yeux tristes, à mi-chemin entre le tamanoir et un adolescent humain mâle, se refusant à toute classification taxonomique. Ensemble, ils s'embarquent dans une cavale où tout semble s’effacer lentement, et rencontrent deux jeunes sympathiques avec qui ils décident de rejoindre la mer et ses rivages, en marge du monde qui s’effondre. Dans cette fuite en avant, Braque embrasse l'altérité et apprend bientôt à prendre soin des autres, et de lui.

Jean-Claude Raspiengeas pour son livre « La France à la carte » (Équateurs)

Une formidable saga de l'histoire de la France par ses cartes routières. L'écrivain et journaliste nous raconte la fabuleuse épopée de la carte routière en France et de la mythique carte Michelin. Comment conçoit-on une carte ? Qui en sont les auteurs ? L’aventure de la carte en France est une formidable saga, à la fois industrielle, capitalistique et populaire. Elle raconte les plus sombres heures de l'histoire de France mais aussi et surtout l'heureux temps des vacances. Ouvrir une carte routière, c’est en un seul coup d’œil nouer le présent avec le passé, la géographie avec l'histoire. C’est plonger vers une infinité d’ailleurs, la carte dessinant les sentiers de la liberté.