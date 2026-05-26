"C ce soir" mardi 26 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 26 mai 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 26 mai 2026 :

Iran • Le fiasco de Trump ?

De l’espoir de la paix entre l’Iran et les États-Unis au retour de la guerre en à peine 24 heures ; d’un accord imminent annoncé dimanche matin par les plus hautes autorités américaines à de nouveaux bombardements sur la flotte iranienne hier, mettant à mal le cessez-le-feu et les progrès diplomatiques…

Vous n’y comprenez plus grand chose ? Il n'y a pas que vous... Et c’est bien parce que le brouillard n’a sans doute jamais été aussi épais depuis le déclenchement de la guerre que Karim Rissouli voulait en débattre ce soir avec ses invités :

Armin Arefi, grand reporter au Point, ancien correspondant à Téhéran.

Bertrand Badie, politiste.

Agnès Levallois, vice-présidente de l'iReMMO (Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient)

Renaud Girard, grand reporter au journal Le Figaro.

Aysegul Sert, journaliste, professeure affiliée à l'École de journalisme de Sciences Po.