"C à vous" mardi 2 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 2 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 2 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Loi post-Bétharram sur les violences faites aux enfants, lutte contre le narcotrafic, âge plancher au bac…

Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale.

Casse du Louvre : les nouvelles révélations

Jean-Michel Décugis du Parisien-Aujourd’hui en France et Nicolas-Charles Torrent de Paris Match pour leur livre « Main basse sur le Louvre : les secrets du casse » ( Flammarion)

20:00 C à vous, la suite

Juliette Binoche, pour son film “En nous” en salle demain.

Laure Adler, pour le livre “Les femmes dangereuses” (Flammarion)

Jean-Philippe Leclaire, pour le doc “Mbappé, la diplomatie du ballon rond” diffusé ce soir à 21:05 sur France 5.