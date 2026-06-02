recherche
Magazines

"C à vous" mardi 2 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 293
"C à vous" mardi 2 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 2 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 2 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Loi post-Bétharram sur les violences faites aux enfants, lutte contre le narcotrafic, âge plancher au bac…

Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale.

Casse du Louvre : les nouvelles révélations

Jean-Michel Décugis du Parisien-Aujourd’hui en France et Nicolas-Charles Torrent de Paris Match pour leur livre « Main basse sur le Louvre : les secrets du casse » ( Flammarion)

20:00 C à vous, la suite

Juliette Binoche, pour son film “En nous” en salle demain.

Laure Adler, pour le livre “Les femmes dangereuses” (Flammarion)

Jean-Philippe Leclaire, pour le doc “Mbappé, la diplomatie du ballon rond” diffusé ce soir à 21:05 sur France 5.

Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 17:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Happy Valley&quot; une mini-série inédite diffusée sur Arte à partir du jeudi 4 juin 2026

"Happy Valley" une mini-série inédite diffusée sur Arte à partir du jeudi 4 juin 2026

02 juin 2026 - 16:19

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mardi 2 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mardi 2 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

02 juin 2026 - 16:03

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 4 juin 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

02 juin 2026 - 10:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...