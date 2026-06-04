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"C à vous" jeudi 4 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 418
"C à vous" jeudi 4 juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 4 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 4 juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Disparition de Lyhanna : un corps a été retrouvé dans le Gers, son identification en cours

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions.

Rapport sur les inégalités mondiales, retraites, congés payés…

Thomas Piketty, économiste.

La demeure familiale des Le Pen à Montretout bientôt vendue

Olivier Beaumont, grand reporter au service politique pour Le Parisien-Aujourd’hui en France, auteur du livre « Dans l'enfer de Montretout », disponible aux éditions Flammarion

20:00 C à vous, la suite

Elsa Guiol pour le documentaire « La Fabrique du mensonge - Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur ».

Lambert Wilson pour le concert « Lambert Wilson chante Les Classiques du Cinéma ».

Julie Gayet pour le festival « Sœurs Jumelles ».

s musicales infernales » sur france.tv et sur Youtube dès le 29 mai.

Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 17:06
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